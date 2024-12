Le parole dell'allenatore Manuel Lazzari dopo Lazio-Napoli di Coppa Italia ai microfoni Mediaset:

"Non abbiamo perso l'autostima per la partita di Parma. Oggi è arrivata un'altra bella risposta, dobbiamo continuare così e seguire il mister. Pedro è impressionante, dobbiamo solo imparare da lui. Il gruppo è cambiato tanto in estate, dobbiamo crescere".