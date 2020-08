Lazio, Inzaghi: "Non volevamo perdere, nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo. Voglio rivedere il rigore... Nessun problema con Gattuso"

Ultime notizie calcio Napoli – Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro la Lazio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Non volevamo finire quarti, non volevamo perdere perché il nostro obiettivo era arrivare terzi. C'era nervosismo ma ora è tutto tranquillo. Chiudiamo al quarto posto e potevamo fare sicuramente meglio per come eravamo piazzati prima della sosta. Nulla toglie però a quello che abbiamo fatto. Sarà difficile mantenere questo livello, abbiamo lasciato dietro Napoli, Milan e Roma che sono squadre attrezzate, dovremo cercare di migliorarci dove potremo e dovremo provare a fare un ottimo cammino in Champions League. Litigio con Gattuso? Non ci siamo beccati ma non c'è nessun problema, capitano in queste partite senza pubblico di sentire chiaramente dei litigi. Ci sono stati tensioni anche tra i collaboratori.

Contratto? Ci sarà tempo per parlarne, volevamo prima chiudere il campionato. Siamo tornati ad essere squadra nelle ultime giornate, stasera abbiamo tenuto bene il campo nel primo tempo contro una grandissima squadra come il Napoli, che è anche agli ottavi di Champions League. Voglio rivedere il rigore. Nella settimana di Bergamonon avevamo 6-7 giocatori di cui cinque titolari, qualche problema ci sta. Tra primo e secondo tempo abbiamo iniziato a soffrire e non avevo calciatori per rialzare la squadra. L'assenza di marusic si è sentita tanto, il rammarico è di non essere riusciti a giocarci lo scudetto fino alla fine".