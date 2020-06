Lazio, Immobile: "Questa è la Lazio, la gente non capisce che non possiamo essere gli stessi di prima"

Ultime calcio - Tra i protagonisti della vittoria della Lazio contro la Fiorentina, l’attaccante biancoceleste Ciro Immobile ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la gara dell’Olimpico:

Immobile

“Siamo contenti del risultato, di come abbiamo ribaltato la partita, dimostrando lo spirito di questa Lazio. A volte la gente non capisce che siamo stati tre mesi fermi e che non possiamo essere gli stessi del pre-lockdown. Arrabbiati dopo Bergamo? Sì, delusi. Per come è venuta: eravamo 0-2, fallendo il colpo del ko due-tre volte, quindi rode. Nel secondo tempo abbiamo fatto un’ottima gara, le difficoltà iniziale ci sono ma dobbiamo stringere i denti. Messaggio a Inter e Juve? No, a chi ci ha puntato addosso i riflettori dopo la sconfitta di Bergamo, come se avessimo perso una partita facilissima. Non avevamo la presunzione di andare lì a dominare: l’abbiamo fatto per mezz’ora, ma è andata male”.