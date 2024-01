Lazio, il vice Martusciello a Dazn: "Contenti della gara, ci è mancato solo il gol! Napoli ti fa correre a vuoto, ma non ha creato nulla. Sul quarto posto..."

Notizie Napoli calcio. Giovanni Martusciello, vice-allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Lazio-Napoli 0-0:

“Il primo tempo siamo entrati più contratti contro una signora squadra, che ha interpreti che palleggiano bene. Dovevamo pensare a subire meno, un po’ di preoccupazione c’era ma poi nella ripresa abbiamo alzato il baricentro. E’ mancato il gol, ma la prestazione è stata buonissima. C’è un po’ di delusione per il risultato, ma siamo soddisfatti per quanto mostrato.

Nel primo tempo siamo stati molto equilibrati, anche perché il Napoli non ha creato chissà cosa. A livello individuale e come squadra siamo contenti, è mancato quel pizzico di cattiveria sotto porta ma ci prendiamo lo spirito messo in campo”.

Si è fatto una prestazione di presenza e sofferenza, perché il Napoli ti porta a correre a vuoto con il palleggio. Questa cosa l’abbiamo soffocata nel secondo tempo, sembrava che fossimo lì per sbloccarla ma siamo contenti per la prestazione. Dispiace davvero solo per non aver fatto gol, ma il bicchiere stasera è più che mezzo pieno”.

Su Isaksen: “E’ arrivato in un contesto differente, qui c’è l’aspetto tattico sia individuale che collettivo. Ora lo sta mettendo in pratica e ci sta facendo vedere le caratteristiche che hanno portato la Lazio a sceglierlo. E’ un ottimo profilo, siamo lì ad aspettare che sbocci definitivamente”.

Corsa al quarto posto? Abbiamo la capacità di volerci tentare, vogliamo avvicinarci come l’anno scorso e la qualità di alcuni ragazzi che stanno crescendo. Poi ci sarà da giocarsela, ma siamo tutti lì. Il campionato è imprevedibile e bisogna restare sul pezzo”.