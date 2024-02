Lazio, il ds Fabiani: "Lo spogliatoio è con Sarri, ha valorizzato e cresciuto i giocatori"

In discussione il lavoro di Sarri alla Lazio. Il direttore sportivo Angelo Fabiani rassicura: "Non può essere contro il tecnico, uno spogliatoio pieno di giocatori che Sarri ha valorizzato e cresciuto. Ovunque c’è qualche scontento ma non c’entra nulla con quanto è successo. Oltretutto si sta montando un caso quando siamo agli ottavi di Champions, in semifinale di Coppa Italia. Sì, ci mancano cinque punti in campionato, ma siamo noni in un gruppone in lotta per il quarto posto. Nulla è perso". La Lazio, insomma, rimane con Sarri.