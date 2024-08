Lazio, Fabiani: "Non prenderei mai James Rodriguez, ha 33 anni e non ha mai giocato più di 13 partite negli ultimi anni"

Le parole del direttore sportivo Fabiani della Lazio a Radio Sei sul nome di James Rodriguez accostato al club biancoceleste:

"Non prenderei mai James Rodriguez, impossibile. Sono voci false. Ha 33 anni e non ha mai giocato più di 12/13 partite negli ultimi anni... ha fatto bene in Copa América ma non siamo nemmeno interessati a prendere James".