Lazio, Diaconale: "Parole di Spadafora? Il Ministro può semplicemente dirci se intende far ripartire il calcio, finora non lo ha fatto..."

"Parole di Spadafora? Non credo ai complotti, ma se c’è l’intenzione di far ripartire il calcio il Ministro può semplicemente affermarlo senza prendersela con i complottisti. Fin qui ha dimostrato che in realtà forse c’è la volontà di frenare la ripresa. Non so perché. Mi sono dato una spiegazione culturale: c’è una componente nel governo, che è la stessa che si è battuta contro le Olimpiadi a Roma, che ha una visione dello sport assolutamente negativa. E’ vero che c’è il rischio di una nuova risalita del Coronavirus, ma se resta tutto chiuso il Paese va alla malora per altri motivi”.