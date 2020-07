Lazio, De Martino: "Immobile? La squadra farà di tutto per fargli battere il record di Higuain"

Notizie Calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Stefano De Martino, responsabile della comunicazione della Lazio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Siamo soddisfatti dell’annata, siamo riusciti a vincere la Supercoppa e volevamo tornare in Champions. Resta l’amaro in bocca perché pre Covid eravamo ad un punto dalla Juventus e dovevamo giocarci le nostre possibilità. Non è andata così perché abbiamo avuto un sacco di infortuni, ci sono mancati cinque titolari per tutto il periodo e quando poi abbiamo recuperato i giocatori siamo tornati a far respirare un calcio spumeggiante. Immobile? E’ un grandissimo calciatore ed un grandissimo uomo. Averlo acquistato fu un colpo importantissimo, si meriterebbe di superare il record di Higuain. La squadra lo sta aiutando a raggiungere questo enorme traguardo. Kumbulla? Tare ci ha abituato a fare un ottimo lavoro, ci sono tanti nomi per il mercato. La Lazio aggiungerà pedine forti in vista della prossima Champions. La Lazio è interessata a tutti quei profili che possano inserirsi al meglio nel gruppo. Cessioni? Nel calcio può accadere di tutto, abbiamo tanti giocatori voluti in tutta Europa”.