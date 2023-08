Lazio, Casale: "Ci manca qualcosa per arrivare al Napoli? C'è un aspetto più importante"

Notizie Calcio Napoli - Il difensore della Lazio, Nicolò Casale, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN per il format "Inside, una giornata nel ritiro della Lazio":

"L'estate è andata bene, anche se è durata meno rispetto agli anni passati. Ho fatto dieci giorni di vacanza, poi sono stato al centro sportivo ad allenarmi, ho preferito rimanere in forma. A Ibiza c'erano tanti ex compagni e amici. Con Aramu ho un legame speciale, abbiamo giocato insieme a Venezia. Sono passato dai modi di Zanetti e Dionisi, simili a quelli di Sarri, a quasi l'opposto con Tudor. Mi è servito, ora da difensore mi trovo spesso a marcare a uomo, a saper fare la linea difensiva. Nei primi mesi avevo sempre l'input di aggredire l'avversario uscendo in ogni zona di campo. Se ci manca tanto dal Napoli? E' importante confermare il blocco dell'anno scorso. Per chi arriva è più semplice poi quando trovi una squadra compatta".