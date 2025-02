Lazio, Baroni a DAZN: "Un peccato, presi due gol evitabili. Napoli primo con merito, ha fatto un lavoro straordinario"

Notizie Napoli calcio - Marco Baroni, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Lazio-Napoli 2-2:

“Un peccato, ma i ragazzi hanno fatto una partita piena di voglia e gioco. Giocavamo contro la prima in classifica, una squadra forte che fa un lavoro straordinario, resta però un peccato perchè abbiamo subito due gol evitabili. Come tutte le cose belle, abbiamo qualche fragilità che dobbiamo togliere. Ho fatto i complimenti ai ragazzi per la qualità con cui abbiamo giocato”.

Un altro gol da parte di un subentrato? Io lavoro su tutti, le mie attenzioni spesso sono per chi non ha la gratificazione della partita. Dia è un giocatore forte, aveva un problemino alla caviglia, ma hanno fatto tutti bene. Isaksen ha fatto una gara strepitosa, sono contento perchè si vede la voglia della squadra che si batte sempre fino alla fine”.

Prestazione di Noslin? Non è in difficoltà, abbiamo affrontato un avversario forte. Lui ama la profondità, mentre noi cerchiamo mobilità in contro. Resta un ragazzo forte che ci darà una grande mano, c’è da valutare l’infortunio di Castellanos”.

Dia centravanti? Lo ha già fatto, la stessa cosa Pedro che è un giocatore universale. A me piacciono questi giocatori che non danno punti di riferimento”.