Sopralluogo del sindaco Luigi de Magistris allo stadio San Paolo. Il primo cittadino ha espresso un’opinione sullo stato dei lavori in vista delle Universiadi: “Ho fatto un sopralluogo al San Paolo, sono contento di come stanno procedendo i lavori. Sta venendo bellissimo. Nuovi spogliatoi, sediolini, tabelloni. E’ un bel vedere. Siamo contenti ed emozionati, quando i napoletani decidono di raggiungere un obiettivo non ce n’è per nessuno”