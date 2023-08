Laudisa: "De Laurentiis orgoglioso ma il bene della Nazionale è più importante"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Carlo Luadisa è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal”:

Zielinski potrebbe restare al Napoli? Sorprendente, sembrava che l’offerta fosse così ingente da non dare dubbi ma evidentemente ha altri interessi. L’augurio e che questo lo porti a rinnovare con il Napoli visto che rimane sono un anno di contratto. Affare Gabri Veiga? Il Napoli si è portato molto avanti in questo senso, ci sta che le operazioni siano distaccate. Koopmeiners? L’Atalanta dopo aver venduto benissimo Hojlund non ha bisogno di fare grandi plusvalenze, per i bergamaschi venderlo significa alzare il prezzo e in questo momento avendo puntato spagnolo, penso che per gli azzurri sarà lui il prescelto.

Rinnovo Osimhen? C’è un’entità importante ossia quella della clausola, la realtà del calcio odierno dimostra che 150 milioni sono cifre che un top club può sostenere per un attaccante con e lui. Questione ADL-Spalletti-Nazionale? Situazione intricata, non c’è competizione tra Napoli e nazionale sembra che De Laurentiis si stia impuntando in maniera esagerata anche se lui ne fa una questione di principio. Penso che il bene della nazionale debba stare a cuore a tutti anche ad un presidente orgoglioso come lui. Chi ha accorciato il gap con il Napoli? Difficile dirlo, La Juve ha fatto troppo poco per essere giudicata, l’Inter anche ha delle incognite. Il Milan ha in vestito tanto ma resta da capire come questi investimenti si esprimeranno in campo”.