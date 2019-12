Lasagna, l'agente a CN24: "Contatti telefonici con Giuntoli in estate, non è un mistero che piaccia agli azzurri! Via a gennaio? Se non troverà spazio..."

Ultimissime Calcio Napoli - Massimo Briaschi, agente tra gli altri di Kevin Lasagna, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli 24 Live, programma in onda su CalcioNapoli 24 TV (canale 296 del DTT). Ecco quanto dichiarato:

"Il ritiro non è la soluzione dei problemi. Quando una squadra va in ritiro durante la stagione è perché qualcosa non quadra. Se il ritiro ha un senso per ricompattare il gruppo allora ha una logica, se è punitivo non dà i risultati sperati. L'Udinese ha avuto dei problemi, c'è stato il cambio allenatore, adesso c'è una situazione in via di definizione. I problemi sono diversi da quelli del Napoli, gli azzurri sono una grande squadra con grandi valori.

Sono i grandi giocatori che dovrebbero risolvere questa situazioni in momenti come questi. L'ultima vittoria dell'Udinese contro il Genoa con gol di Lasagna? Kevin sta bene, da quando è arrivato il cambio allenatore si stanno facendo delle scelte diverse. Kevin resta alle disposizioni del mister, se ne avrà l'opportunità proverà a fargli cambiare idea. Un trasferimento a gennaio? Non posso dirlo, se la situazione dovesse continuare parleremo con l'Udinese per trovare la soluzione migliore per entrambi.

Giuntoli? Non è mistero che al ds azzurro piaccia. Merita di trovare spazio, ha delle caratteristiche fisiche uniche in Italia. Nel momento in cui ritroverà il gol le cose si sistemeranno. L'Europeo 2020 è un obiettivo, la speranza è di ritornare a far parte del gruppo azzurro. Contatti estivi con il Napoli? Sì, come sempre, ci sono state delle telefonate".