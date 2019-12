Lasagna a Udinese TV: "Assist perfetto di Fofana sul gol, poi sono stato bravo io a dosare la forza"

Ultimissime calcio Napoli - Kevin Lasagna, attaccante dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente televisiva ufficiale del club friulano dopo il pari contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Sul gol Fofana mi ha dato un gran pallone, poi sono stato bravo a dosare la forza e questo mi era un po’ mancato magari in passato. Quando partivo dalla panchina ero sereno, so che i calciatori vanno incontro a questi momenti. Se non sto benissimo, è giusto stare in panchina. Manolas e Koulibaly sono forti fisicamente ma abbiamo avuto una reazione d’orgoglio oggi dopo la prova di Roma contro la Lazio. Vincere aiuta a stare sereni ma non dobbiamo perdere la nostra mentalità. Sul gol non ho pensato al fatto che la palla mi fosse capitata sul destro, era un pallone perfetto”.