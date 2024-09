Lanzafame: "Conte speciale, ti logora ed entra nell'anima! Scudetto? Napoli già competitivo, ma…"

Ai microfoni di Calcio Time, trasmissione a cura della redazione EuropaCalcio.it, è intervenuto Davide Lanzafame, ex esterno delle giovanili della Juventus e con un’esperienza in Prima Squadra. L’attuale tecnico ha parlato anche di Conte, suo allenatore ai tempi del Bari e della trasferta del Napoli a Torino. Di seguito un estratto diffuso tramite comunicato stampa da EuropaCalcio:

Su Conte: “Allenatore speciale, che ti logora e ti entra nell’anima come pochi. L’avranno già ribadito altri colleghi, ma non posso che confermare quanto ti porti allo stremo delle forze mentali e fisiche tirando fuori il meglio. Ai suoi occhi non conta nulla il nome o ciò che hai fatto in carriera: giochi solo se lo convinci, se t’impegni e se dimostri di valere tanto sia caratterialmente che tecnicamente. Guarda il campo e la prestazione, senza farsi condizionare da fattori esterni e dall’importanza di quel determinato calciatore nel club. Questo è un segno di credibilità ben definito agli occhi dei calciatori, che non tutti accettano, ma che è sicuramente efficace per il gruppo. Quando sei coerente e vai per la tua strada, non ci sono compromessi: o mi segui, o sei fuori. Infonde le giusta pressione e pretende sempre il massimo dai suoi”.

Sul Napoli: “La mano del Mister è già nota; la squadra è molto più competitiva, segue il proprio allenatore e penso sarà complicatissimo per chiunque affrontare il Napoli. Ora, non so se sia già pronta per vincere quest’anno, ma so che è già molto competitivo per restare in alto in classifica. Chiaro, ci sono altre realtà molto importanti e colmare il gap dell’anno scorso non sarà semplice. Ci sono delle partite in cui devi essere un po’ più umile e giocare anche sulle caratteristiche dell’avversario: in questo, Conte è davvero preparato. Si sta modernizzando molto anche da questo punto di vista”.

Su Spinazzola: “Ha giĂ fatto il terzino a Perugia in una difesa a quattro: è forte, universale che può agire in qualsiasi contesto. Chiaro, è un calciatore che predilige attaccare e offendere, è quello il suo punto forte, ma è talmente bravo da poter adattarsi perfettamente al nuovo modulo scelto da Conte. Le sue uniche problematiche sono state fisiche, ma ha qualitĂ importanti. Senza infortuni, sarebbe un titolarissimo anche della Nazionale italiana”.Â