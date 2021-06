Lanna: "Spalletti scelta facile per il Napoli, è un grande allenatore"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Marco Lanna, dirigente.

"Mancini ha messo un po' la firma sulla Nazionale, imprimendo la sua idea di gioco. Ha creato un ambiente che ricorda un po' la nostra Sampdoria, i ragazzi si divertono e stanno bene assieme. Per questo Roberto ha chiamato diversi compagni di squadra per quest'avventura. Chiaramente i paragoni sono difficili ma l'ambiente sembra quello. Sta ricreando un grandissimo gruppo sia di ragazzi che di giocatori. Spalletti? La scelta è molto felice per il Napoli perché è un grande allenatore con personalità ed esperienza. C'è bisogno in quella piazza di una figura così, un allenatore navigato che possa sopportare l'ambiente. Tecnicamente lo conosciamo, fa giocare bene le sue squadre ma non fa grosse rivoluzioni a livello tattico. Ha idee precise e sicuramente, gli vedremo fare belle cose".