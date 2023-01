Lady Zielinski: "Napoli una pagina bellissima della nostra vita, è meravigliosa! Ecco come vivo le partite di Piotr"

Ultime notizie SSC Napoli - La vita a Napoli, il loro incontro e la vita da moglie di Piotr Zielinski: questa la sintesi della lunga intervista concessa da Laura Slowiak alla tv polacca, Dzien Dobry TVN: "Siamo molto felici".

Questi alcuni passaggi dell'intervista a Dzien Dobry TVN di Laura Slowiak, moglie di Piotr Zielinski, tradotti da CalcioNapoli24:

"Come ci siamo conosciuti? Le case dei nostri genitori si trovano a pochi isolati di distanza, quindi ci siamo sempre incontrati da qualche parte. Tuttavia, ci siamo conosciuti nel 2014, quando Piotr è tornato dall'Italia per Natale. Poi, grazie ai nostri amici comuni, i miei amici, ci siamo conosciuti meglio. Da quel momento in poi tutto è iniziato!"

Si sono sposati nel 2019, due anni dopo hanno dato il benvenuto al mondo al figlio Maksymilian. Come si trova Laura come madre?

"Non mi rendevo nemmeno conto di quanto avrei vissuto tutto questo. Maks è meraviglioso. Ci ha inondato di un'enorme ondata d'amore, così adesso siamo molto felici.

Trasferimento in Italia? Non è stato facile per me: non conoscevo la lingua, non conoscevo nessuno a Napoli, ma questa città è un posto meraviglioso. Credo che questa sia la nostra più bella avventura della nostra vita: Napoli, cosa ci è successo qui e le persone meravigliose che ci circondano, su cui possiamo sempre contare, sono una pagina bellissima della nostra vita.

Come vivo le partite di Piotr? Non sono sempre stressata o in tensione. Piuttosto percepisco quando lo è Piotr, quando è emozionato o stressato, motivato o preoccupato. E allora in quei casi so che devo tenere le dita incrociate e sostenerlo ancor più intensamente. Quando vai sugli spalti, allo stadio, poi chiaramente senti l'adrenalina. Sono sempre molto orgogliosa quando Piotr gioca una grande partita! Anche se segna un gol, mi rende incredibilmente orgogliosa. Sono molto orgogliosa della sua avventura a Napoli".