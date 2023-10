Notizie Calcio Napoli - Falso allarme: nonostante alcune indiscrezioni che riferivano di un mister in silenzio per questo weekend, domani ci sarà invece regolarmente la conferenza stampa di Rudi Garcia. Lo annuncia la SSC Napoli che ha prontamente smentito la notizia in questione.

L’appuntamento a Castel Volturno è per le 13.30. CalcioNapoli24 vi proporrà la diretta testuale dal centro sportivo.