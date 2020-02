La Sexta, Vicente a CN24: "Barcellona? Scandalo incredibile! Solo tre attaccanti contro il Napoli, speso 1mln per messaggi contro Guardiola, Messi e Piqué"

Ultimissime calcio Napoli - A CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv, è intervenuto Jorge Vicente, giornalista di La Sexta, rilasciando alcune dichiarazioni:

“La situazione attuale al Barcellona? La situazione è incredibile, ma dobbiamo dire che quest’ultimo capitolo merita un’altra spiegazione: ieri abbiamo saputo che il presidente Bartomeu ha pagato un milione di euro ad un’azienda per scrivere messaggi contro Guardiola, Messi e Piqué. Qualcosa di incredibile, no? È l’ultimo scandalo del Barcellona: Bartomeu ieri ha incontrato la squadra e tutti i calciatori, smentendo ciò di cui si parla, ed un piccolo comunicato per la stampa. In attacco potrebbe arrivare Braithwaite del Leganes, dieci gol in due anni, per vincere la Liga anche se non potrebbe giocare in Champions League. Quando il Barcellona non ha vinto la Supercoppa ha voluto cambiare l’allenatore, passando da Valverde a Setien, anche se dai tempi di Cruyff l’idea è sempre stata quella di vincere e giocare al tempo stesso bene. I tifosi non si sono rivisti nel calcio di Valverde, vincente ma non bello, ed è arrivato Setien che non ha quest’aura di allenatore che sappia far giocare bene le squadre. Messi e Piqué sarebbero stati più vicini a Valverde, gli andava bene, mentre oggi la situazione è esplosa nel giro di un mese: Bartomeu può restare ancora un altro e mezzo da presidente? La situazione è complicata, e martedì c’è il Napoli in Champions League. Setien? Non ha Luis Suarez che è fondamentale per liberare spazi agli altri, Messi è marcatissimo da diverse partite e non segna: per dirvi, una società che vale un miliardo di euro ha solo tre attaccanti e tredici giocatori sani”.