La Russa: "Siamo al dilettantismo, con la scusa del Coronavirus si avvantaggia alcune squadre..."

Serie A - L'onorevole Ignazio La Russa è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"E' tutto irragionevole, la Juventus ha fatto quello che uno si poteva aspettare: ha fatto una richiesta che conveniva agli juventini, il problema è chi le accorda certe cose. Il presidente della Lega ha giustificato la decisione dicendo di aver proposto di giocare il lunedì sera. La domenica sera c'è il Coronavirusl il unedì no: siamo al dilettantismo".

"I bergamaschi hanno potuto seguire la trasferta a Lecce controllando la febbre, allora controllavano anche i tifosi dell'Inter. Con la scusa del Coronavirus si dà spazio al dilettantismo oppure si avvantaggia qualcuno a danno di qualun altro. L'unica squadra che viene messa in difficoltà è la squdra per cui tifo. Il calcio deve diventare più adulto, l'elezioni del presidente della Lega sono l'esempio: si è fatta un caos anche lì".

"Il presidente della Lega avrebbe dovuto convocare un consiglio della Lega. Decidere di frazionare il calendario a pezzetti è una soluzione sbagliata. Campionato falsato? Potrebbe essere anche per fattori esterni ma che sia falsato per tutti è una cosa e per alcuni è un'altra".