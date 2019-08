Ignazio La Russa, onorevole, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Per me è giusto cedere Perisic perché lo considerevole responsabile al 50 % del caso Icardi. Se si cede l’argentino, va ceduto anche il croato. Capitolo Icardi: è chiara la volontà dell’Inter di cederlo alla Roma e non al Napoli ed alla Juventus anche perché, in tal modo, si liberebbe anche Dzeko”.