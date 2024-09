La risposta laconica di Thiago Motta sul suo accostamento al Napoli

Ultimissime calcio Napoli - Juventus-Napoli, appuntamento sabato 21 settembre alle ore 18:00 all'Allianz Stadium di Torino. Gli azzurri tornano allo Stadium dopo la vittoria esterna contro il Cagliari e una intera settimana senza impegni internazionali, con i bianconeri che invece arrivano a questa dopo due pareggi a reti inviolate di fila in campionato e una vittoria per 3-1 in Champions League contro il PSV.

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dal Training Center di Castel Volturno nella giornata di giovedì, invece Thiago Motta è atteso in sala stampa oggi alle ore 13:00, con i bianconeri che si alleneranno in mattinata. Potrete seguire qui la diretta testuale della conferenza con i nostri inviati dall'Allianz Stadium. Ecco uno stralcio della conferenza di Thiago Motta:



13:21 - Thiago Motta: "In passato c'è mai stata la possibilità di allenare sulla panchina del Napoli? No"