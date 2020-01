La proposta di Montuori: "Metterei Allan al centro della difesa"

A Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A, ha parlato Gennaro Montuori, conduttore del programma ed ex capo tifoso della Curva B. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ghoulam? In molti dicono sia finito. Tonelli potrebbe andare a giocare a Cagliari. Callejon, qualcuno dice sia già in Cina. Mertens potrebbe andar via per 10 milioni di euro, all’estero, entro il 10 gennaio. Lui vorrebbe restare in azzurro. Tutti i giocatori importanti se ne sono andati in malo modo, mi chiedo come mai De Laurentiis faccia la guerra a gente che ha fatto grande il Napoli. Saltata la pista Torreira, calciatore molto importante. C’è la possibilità che si faccia uno scambio tra Hysaj e De Sciglio. Senza le Curve il San Paolo subisce un danno enorme, ma se la gente dà il là poi tutti si accodano. Luperto? Al momento si è dimostrato un difensore di terza fascia. Che ne dite di mettere Allan e Manolas in difesa? Io proverei il brasiliano al centro della difesa. Farei giocare Mertens dal primo minuto e non Milik. Ancelotti? Si è allineato alla società e non ha portato dei buoni risultati. Io preferisco Gattuso a lui. Castellini o Zoff? Per me Castellini era più forte”.