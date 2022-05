"La Panda?", 'cavallo di ritorno' improbabile: geniale risposta di Spalletti! | VIDEO

Luciano Spalletti in conferenza stampa pre Napoli Genoa è tornato a parlare dello striscione che faceva riferimento alla sua Panda rubata:

"La Panda penso che prima di tutto vedere in che stato ce la ridanno, le gomme come sono e quanti km hanno fatto. Se poi non mi fanno ritrovare i cd di Pino Daniele non la riprendo. E' un discorso da valutare quando accadrà"