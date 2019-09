La moviola di Cesari: "Fallo di Elmas su Dybala indiscutibile, regolare il quarto gol della Juventus"

Graziano Cesari, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Tiki Taka", trasmissione in onda su Italia 1. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"L'intervento di Elmas su Dybala è da punire perché è vero che tocca il pallone ma non lo toglie dalla disponibilità dell'argentino e poi travolge l'avversario. C'erano tre calciatori in fuorigioco sul calcio di punizione per il quarto gol ma si disinteressano dell'azione proprio perché erano al di là della linea e non interferiscono con quella che è la giocata di Koulibaly".