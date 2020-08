La moviola di Cesari: "Assurdo convalidare il gol di Lenglet: Demme, spinto, finisce su Koulibaly. Gol di Messi? Il braccio sinistro sposta la palla e c'è un rigore su Manolas"

Ultime calcio Napoli – Graziano Cesari, ex arbitro, ha parlato ai microfoni di Mediaset nel post partita di Barcellona-Napoli:

“Episodi che condizionano la partita e innervosiscono i calciatori in campo. Lenglet si avvicina a Demme e con violenza lo spinge. Assurdo convalidare questa rete, in quanto c'è anche Koulibaly che non riesce ad arrivare sul pallone perchè il proprio compagno gli finisce contro. Assurdo che non vada a vedere: gli arbitri non accettano il Var, questa è la mia idea. E' cambiato il regolamento e il modo di arbitrare, devono accettarlo. Gol annullato a Messi? Difficile vederlo a occhio nudo. Il Var annulla il gol per un tocco di mano dell'argentino. Il braccio sinistro si sposta verso il busto e corregge la traiettoria della palla. I due rigori concessi ci sono tutti: sbadato Koulibaly a calciare su Messi. Anche l'intervento di Rakitic è netto su Mertens. C'è un episodio che nessuno ha visto: c'è un rigore su Manolas, Lenglet tocca la gamba del greco e lo fa scivolare".