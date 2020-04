La Merlino si scusa per le sue dichiarazioni: "Amo Napoli, non offenderei mai la mia città" [VIDEO]

La collega Myrta Merlino, dopo aver sostenuto di essere stupita che l'eccellenza sanitaria arrivi da Napoli, chiarisce le sue dichiarazioni tramite un video condiviso suoi suoi canali sociale.

Ecco le parole della Merlino:

“Amo Napoli! È la mia città! Finalmente la buona sanità non ha confini geografici! Così come gli eccellenti professionisti che lavorano in maniera eccellente in tutta Italia, da Nord a Sud. Oggi l’ho voluto sottolineare in puntata parlando dell’Ospedale Cotugno come modello ideale nella gestione del coronavirus. Mi dispiace se non sono stata chiara, chi mi conosce sa che non offenderei mai Napoli“.