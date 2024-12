La Marca: "Ormai è confermato, il Napoli ha fatto il miglior acquisto di tutta la Serie A"

Notizie Calcio Napoli - A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca. Di seguito, un estratto dell’intervista.  - A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Un suo giudizio su Torino-Napoli.Â

“Il Napoli ha dimostrato una grande solidità , vincendo una partita non semplice contro il Torino. Al netto dell’errore sotto porta di Coco, la partita poteva finire con un divario ben più ampio, considerati i molteplici interventi di uno strepitoso Milinkovic Savic, e ciò è la  dimostrazione di come questa compagine, dopo aver raggiunto un perfetto equilibrio difensivo, stia trovando le migliori interpretazioni offensive, già in tal senso segnali evidenti si erano visti con la Roma. Inoltre, il Napoli impressiona sull’aspetto fisico, riuscendo spesso a vincere i duelli fisici e ad avere la meglio sulle seconda palle”.

Come considera l’acquisto di Mctominay alla luce di quanto stiamo vedendo?Â

“Mctominay ha avuto impatto eccezionale con il Napoli e con il nostro calcio, è stato il miglior acquisto di tutta la Serie A della sessione estiva. Lo scozzese ha cambiato il volto di questo Napoli, andando a innalzare notevolmente la qualità e la fisicità della mediana azzurra,  garantendo quei gol con i suoi inserimenti che rappresentano un’ulteriore arma offensiva a disposizione del Napoli. La rete con il Torino è di pregevole fattura soprattutto per la capacità e la rapidità con cui Mctominay si è coordinato”.

Lazio-Napoli che partita si aspetta?Â

“SarĂ una sfida particolare, visto che il Napoli dovrĂ affrontare la Lazio per ben due volte nel giro di pochi giorni. La Lazio è reduce da una battuta d’arresto con il Parma, ma si tratta di una squadra forte che ha dimostrato di saper reggere il doppio impegno visto che nonostante tutto è a 4 punti dagli azzurri ed è prima in Europa League. Mi aspetto un turn over da parte del Napoli, dove verrĂ concesso spazio soprattutto a chi ha collezionato un minor minutaggio”.Â

Come giudica il pari della Juventus con il Lecce?Â

“Al netto delle assenze e visto come si era messa la partita, con la rete di Cambiaso la Juventus doveva cercare di portare a casa la vittoria, pur riconoscendo comunque che il Lecce ha fatto la sua partita. In generale, non credo che sia facile giocare senza una punta centrale di ruolo e Motta sta cercando di fare il massimo, visto che anche nelle difficoltà si percepisce la sua voglia di imprimere un’identità di gioco alla squadra”.

Antonio Silva alla Juventus sarebbe un bel colpo per la difesa secondo lei?Â

“È uno dei migliori prospetti del calcio europeo, un difensore emergente che in questi anni è diventato nonostante la giovane etĂ un pilastro della retroguardia del Benfica, con il quale ha raggiunto un’importante esperienza internazionale, difatti è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata sino ai quarti di Champions di due anni fa, stagione nella quale ha trovato anche il gol contro proprio la Juventus. Parliamo di un difensore forte fisicamente, bravo nell’anticipo ed abile nell’ impostare l’azione. Nelle ultime settimane non sta trovando spazio e questo potrebbe facilitare un suo trasferimento, si potrebbe in qualche modo ripetere l’operazione che ha portato Conceicao alla Juventus”.Â

Come giudica le prestazioni dĂ­ Koopmeiners alla Juventus?

“Non bisogna essere affrettati nei giudizi, Koopmeiners è un ottimo giocatore e sono convinto che riuscirà a esprimersi in bianconero ai livelli visti con le maglie dell’Az e dell’Atalanta. Koopmeiners è sempre quel centrocampista che negli ultimi 5 anni è andato in doppia cifra ben 4 volte, chiaramente bisogna tenere conto che l’olandese è passato da un contesto che funzionava alla perfezione, frutto di lavoro di anni, come l’Atalanta di Gasperini, a una Juventus che ha deciso di intraprendere un nuovo percorso con Thiago Motta”.