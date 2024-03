La Marca: "Il Napoli arriva meglio del Barcellona alla sfida di stasera!"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca:



Barcellona – “È la partita della stagione per tanti motivi ed il Napoli ci arriva sicuramente meglio, sia sul piano psicofisico sia su quello tecnico rispetto alla gara d’andata. Chiaramente il Barcellona potrà contare sul fattore casa, ma il fatto che non si giochi al Camp Nou, bensì allo stadio Olimpico di Montjuic, potrebbe risultare un vantaggio per gli azzurri, come potrebbero esserlo le pesanti assenze a centrocampo dei blaugrana, praticamente manca tutta la mediana titolare ad eccezione di Gundogan, viste le defezioni di De Jong, Pedri e Gavi. La differenza la faranno l’intensità che il Napoli dovrà mettere in campo, un po' come accaduto la settimana scorsa tra il Real Madrid e il Lipsia, l’applicazione e la consapevolezza, che serviranno soprattutto in quei momenti dell’incontro nei quali si dovrà soffrire ed accettare il maggior possesso palla del Barcellona, anche se in qualche modo ciò potrebbe favorire il Napoli e in particolar modo calciatori che in campo aperto possono diventare devastanti come Kvaratskhelia ed Osimhen”.



Napoli-Torino – “Con il Torino è stata un’occasione persa visto che il Napoli era stato bravo a sbloccarla, che era il compito più difficile, considerando il modo di interpretare gli incontri da parte dell’undici di Juric. Il Torino gioca uomo su uomo ed il Napoli soprattutto a centrocampo non ha brillato; pertanto, essere passati in vantaggio con una bella azione sulla corsia di sinistra avrebbe dovuto mettere in discesa l’incontro. Il Napoli purtroppo dal punto di vista difensivo non riesce a trovare quell’equilibrio e quelle certezze che gli permettano di gestire gli incontri, con Cagliari e Torino si sono persi quattro punti fondamentali per la rincorsa Champions League e il pareggio di venerdì sera lascia ulteriori rimpianti visto i risultati delle dirette rivali”.



Talenti del Napoli – “È stata una settimana importante per il Napoli e per i talenti che sono stati mandati in prestito in Serie A. Gaetano nel ruolo di trequartista è diventato un fattore nella rincorsa salvezza e non è un caso che il Cagliari abbia svoltato e forse ha cambiato il suo destino, affidando le chiavi della manovra offensiva a questo ragazzo che finalmente sta giocando con continuità e soprattutto sentendosi assoluto protagonista. Discorso in parte simile per Folorunsho che ha sempre dimostrato di possedere mezzi fisici importanti, ma che quest’anno, dopo due stagioni di grande valore in cadetteria con le maglie di Reggina e Bari, è riuscito a confermarsi ad alti livelli nel massimo campionato, proseguendo nel suo percorso di maturazione e soprattutto dimostrando anche in Serie A di essere un centrocampista temibile in zona gol. Inoltre, merita una menzione anche Caprile che nella sfida tra Milan ed Empoli è stato uno dei migliori in campo, un portiere che partita dopo partita sta dimostrando il suo potenziale”.