"La colpa è mia, non sua", Spalletti difende un calciatore della Nazionale

Il ct Luciano Spalletti torna a parlare prima di Italia-Croazia e difende un calciatore della Nazionale dopo le grandi polemiche che ci sono state per la sconfitta in Spagna-Italia.

Italia: Spalletti difende Jorginho

Ultime notizie - "Così sei inutile", aveva fatto tanto discutere questo virgolettato di Luciano Spalletti durante Spagna-Italia indirizzato al centrocampista Jorginho. A distanza di qualche giorno il commissario tecnico della Nazionale è tornato a parlare del suo giocatore in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Croazia. Queste le sue parole:

"Lui ha disputato una partita sottolivello, ma dipende sempre da ciò che ha fatto la squadra. Ora ho la camera che mi punta ed è emerso che io gli ho detto quella cosa lì. Ma se la squadra non riesce a gestire la palla non è colpa sua, è colpa mia. E' una mia previsione che non s'è avverata perché lui era messo in mezzo. Ha una qualità incredibile che non ha nessun altro calciatore, è quello che dice a tutti come si devono comportare e noi di questi non ne abbiamo molti altri. Ma ne abbiamo altri, che hanno una potenzialità e una energia superiore rispetto a quella che è la sua natura, ma quando prende in mano la squadra è quel giocatore lì, puntiamo ancora molto su di lui".