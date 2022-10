La bolletta di Caressa e Zazzaroni: "Ecco quanto finisce Cremonese-Napoli"

Nel corso di Deejay Football Club su Radio Deejay, sono arrivati i consueti pronostici di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni per il turno di Serie A del weekend:

Zazzaroni: "Sassuolo-Inter 2 ho la certezza, Milan-Juventus 1 o 2 non vedo per nulla il pareggio, Bologna-Sampdoria X, Torino-Empoli 1, Monza-Spezia 1, Salernitana-Verona X, Udinese-Atalanta 1, Cremonese-Napoli 2 ma occhio ai lombardi, Roma-Lecce 1, Fiorentina-Lazio 2".

Caressa: "Sassuolo-Inter 2, Milan-Juventus X2 per gli infortuni dei rossoneri che sono veramente troppi, Bologna-Sampdoria X una sfida tra due allenatori completamente opposti: uno bravo ma poco pratico come Thiago Motta e un altro molto pratico come Stankovic. Torino-Empoli 1 però vorrei dire ai tifosi granata che non è merito di Juric solo quando si vince, Monza-Spezia 1, Salernitana-Verona 1, Udinese-Atalanta X, Cremonese-Napoli 2, Roma-Lecce 1, Fiorentina-Lazio 1 è la partita più impronosticabile della giornata" ha concluso Caressa.