La 7, Telese: "Gli stadi possono essere riaperti, ma con le giuste precauzioni"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Telese, giornalista di La 7: “Lockdown? Non ci deve preoccupare per l’economia, ma anche per il metodo. Se c’è una decisione di questa portata mi auguro che il ministro e il presidente del consiglio si parlino. Non può accadere questo: non solo per i danni che fa all’economia, ma perché è il simbolo dell’incertezza che regna in questo paese. Noi così la perdiamo la guerra con il virus. Il Cagliari? Il problema è che una coperta stretta. La squadra non ha giocato nemmeno male, ma è crollata negli ultimi minuti. Ci sono, però, davvero delle sequenze di sfiga cosmica! Non conta più come hai giocato, quando hai una zavorra di 15 risultati non utili, è difficile rialzarsi. Riaprire gli stadi? Li riaprirei domani. Mi sembra assurdo che bisogna fare la fila al supermercato e non si può andare allo stadio distanziati. Se c’è un luogo grande e in cui poter mantenere le distanze quello è proprio lo stadio!”.