L'intermediario Monfrecola: "Lozano penalizzato dal ballottaggio per un posto, può avere un rendimento alla Kvara"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’intermediario di mercato Alessandro Monfrecola, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Senza Spalletti tutti i nuovi acquisti non so se avrebbero avuto un impatto così grande, nella storia di Lozano ci sono Pachuca, PSV e Nazionale messicana: non ha mai avuto dubbi sull’utilizzo da stella, il ballottaggio non l’ha mai vissuto. Forse questo l’ha penalizzato un po’, il fatto di essere in gioco con un altro esterno: ora però sta facendo benissimo, può fare ancora meglio ed io che lo conosco da ragazzino penso che possa elevare il livello come Kvaratskhelia. Però se messo in ballottaggio non dà il massimo, non è mai stato abituato”