L'interista Tramontana: "Pessimo arbitraggio, ora il Napoli è favorito per lo scudetto"

Ultime calcio - Filippo Tramontana ha commentato la sconfitta dell'Inter contro il Bologna:

"Grande delusione. Perdere così una partita importante, all'ultimo secondo, su rimessa laterale battuta 20 metri in avanti con una mezza rovesciata sulla deviazione di Bisseck, a cui non posso dare colpe, fa male. Era una partita da 0-0. Colombo ha gestito la partita in maniera pessima e con forte tendenza casalinga. Siamo in testa alla classifica ancora, a pari punti con il Napoli. Visto il calendario, sono favoriti loro".