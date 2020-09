L'infettivologo Perrella: "De Laurentiis positivo al Coronavirus? L'età non basta a definirlo fragile, il suo organismo è molto forte"

Ultime notizie calcio Napoli - Alessandro Perrella, infettivologo del Cardarelli, specialista in aerobiologia e componente dell'unità di crisi regionale sul Coronavirus, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano "Il Mattino" su Aurelio De Laurentiis, positivo al Coronavirus:

"Il fatto che De Laurentiis abbia 71 anni non rappresenta da solo un elemento tale da definirlo un soggetto fragile. Anche una persona in età giovanile può avere altre malattie in fase acuta o croniche e degenerative, oncologiche, metaboliche, immunitarie tali da renderlo suscettibile a una malattia severa. Tutto dipende non solo dall'età ma dallo stato immunitario e di salute di base. Polmonite? L'ha superata senza postumi e complicanze segno che il suo organismo è capace di reagire efficacemente alle infezioni. a misura della temperatura, un prelievo di sangue al giorno per monitorare gli indici infiammatori e i linfociti che nelle forme iniziali di Covid-19 possono abbassarsi. Quindi una Tac per verificare l'eventuale presenza di microfocoali di polmonite che possono anche non dare alcun sintomo in fase iniziale. Infine, in base al responso della Tac, una emogasanalisi per tastare il polso alla saturazione di ossigeno".