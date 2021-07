L'infettivologo Faella: "La Delta non sarà l'ultima variante. Ecco cosa succederà in inverno"

Coronavirus Italia - Il professor Franco Faella, infettivologo ed ex direttore del dipartimento Emergenza infettivologica del Cotugno, è intervenuto ai microfoni de La Repubblica per fare il punto della situazione in Italia



Ma la variante Delta da cosa differisce dalle altre?

«Di fatto accade che il virus presenta, attraverso questa mutazione, denominata B.1.617, una più elevata capacità di diffusione, anche se per ora non ne è stata accertata una maggiore aggressività. D’altronde, in particolare, la caratteristica principale dei virus a Rna monofilamento è quella di subire durante la loro rapida replicazione, mutazioni molto frequenti. E anche la Delta, inutile farsi illusioni, non sarà l’ultima, almeno fin quando la vaccinazione di massa non avrà ottenuto la riduzione della circolazione virale».

Come vede l’estate dal punto di vista epidemiologico e, soprattutto, cosa si aspetta per l’autunno?