L'ex tattico del Cagliari spiega di chi è la colpa del gol subito dal Napoli

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex tattico del Cagliari Luca Diddi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il gol subito dal Napoli? Va analizzato per bene: si parte da una pressione molle di Giovanni Simeone su Dossena che calcia in avanti, il pallone è molto lento e intuibile in traiettoria da Alex Meret.

A prescindere da quello, il pallone rimbalza vicino l’area piccola e Meret fa un passo avanti e poi due indietro: secondo me in quell’occasione lì, la responsabilità può essere del centrale ma c’è mancanza di comunicazione con il portiere che può uscire di pugno oppure con il ginocchio alto. Il punto di impatto della palla va visto: è nei pressi del portiere, nell’area di rigore. Meret ha perso il passo perchè era sicuro, ma deve essere chiaro che non c’è stata comunicazione tra portiere e difensori.

Errori tattici del Napoli? Questione mentale, bisogna lavorarci su come ha detto Calzona”