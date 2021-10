L'ex Roma Gandini: "La piazza si schierò con Totti contro Spalletti, l'ambiente non lo accoglierà con rose e fiori"

Roberto Gandini, presidente Lega Basket ed ex dirigente giallorosso, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spalletti ha portato a termine il suo lavoro alla Roma. Non so se sarà fischiato, ma già in passato la tifoseria si schierò dalla parte di Totti. Molto dipenderà dal momento, non avrà l’ambiente di rose e fiori. Molto importante ritrovare il Napoli Basket in Serie A".