L'ex Napoli Corneliusson: "Sarei stato un pazzo a non firmare per il Napoli! Ringrazio Dio per aver conosciuto i napoletani"

Ultime notizie Napoli - Karl Corneliusson, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di aftonbladet.se. Ecco un estratto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ero venuto in Italia per giocare in A, ma la Salernitana spinse per mandarmi a Napoli in C. Pierpaolo Marino mi stava portando all'Udinese, poi andò a Napoli e mi cercò per conto degli azzurri. La Salernitana mise me e Leandro fuori rosa. Raffaele Longo ci disse che eravamo dei pazzi a non accettare il Napoli e così ci convincemmo a firmare. Dal punto di vista calcistico per me non fu una grande stagione (2004-2005), ma dal punto di vista umano conservo ricordi magnifici. I napoletani, il San Paolo, l'incontro con Maradona alla gara d'addio di Ferrara, la 10 di Diego, le lacrime di Sosa, il caffè di Tommaso e Carmando: aspetti indelebili di un'esperienza magnifica. Finii fuori rosa pure a Napoli, perché ero in prestito. Ma ancora oggi ringrazio Dio per aver conosciuto i napoletani".