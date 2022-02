Antonio Petrazzuolo di NapoliMagazine è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “L’ex fidanzata di Lobotka mi ha solo detto che ha avuto problemi nella villa modesta che avevano. Ha detto che voleva risolvere i problemi legati ai rifiuti che c’erano in giro per la città. Ha sempre consigliato gli amici di andarli a trovare".