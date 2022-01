L'ex designatore Bergamo: "L'arbitro Serra? Ci si poteva aspettare un errore così, forse gli è mancata lucidità"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex arbitro e designatore arbitrale Paolo Bergamo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“L’errore di Serra in Milan-Spezia può portare alla ripetizione? No, non ha fatto un errore tecnico perchè la norma del vantaggio può essere applicata dall’arbitro: a me capitò in un Europeo in un tempo supplementare, stavo fischiando un rigore in favore della Francia mentre la palla andava in rete, e fu buono. Sono situazioni che un arbitro deve saper gestire, bastava seguire l’azione: forse a fine partita gli è mancata lucidità , se avesse seguito la traiettoria della palla avrebbe visto il tiro di Messias e poi deciso.

Il futuro dell’arbitro Serra? Non posso valutare l’intera gara, Rocchi si trova di fronte ad una situazione difficile perchè ha ereditato arbitri abbastanza deficitari e sta lanciando dei giovani: l’errore di ieri sera è clamoroso, ma bisogna vedere la prestazione complessiva. In Serie A e in Serie B però si vedono troppi ammoniti, ed è un aspetto negativo: gli arbitri se devono ammonire per tenere in mano la gara, allora hanno un problema di personalità . Serra è alla CAN da sette-otto anni, non è un novizio ed allora Rocchi certe valutazioni deve farle anche in base agli anni precedenti: ha fatto la B per tanto tempo, e nemmeno in maniera brillante, quindi ci si poteva aspettare un errore come quello di ieri.

Calciopoli? Secondo me qualcosa fece smuovere quel processo, ci sono libri che ne parlano e non aggiungo altro. Io sono una vittima di Calciopoli, non ho fatto niente di irregolare e nessuno mi può smentire. Se ho sentito Moggi dopo Calciopoli? Immediatamente dopo, poi sono stato convocato a Milano in un processo che la famiglia Facchetti aveva promosso nei confronti di Moggi: dovevo andare lì a testimoniare, mi rifiutai di testimoniare contro una persona già deceduta e da quel momento non ci siamo più sentiti”