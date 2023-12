L'ex azzurro Gargano: "Mazzarri? Riesce a far dare qualcosa in più alle squadre con la sua personalità. Napoli esperienza unica per me"

Napoli calcio - Walter Gargano ha rilasciato alcune dichiarazioni a O Jogo per la gara Napoli-Braga:

"Dopo tanto tempo, vedere queste persone godersi il titolo tanto atteso è molto bello. Ci siamo andati vicini molte volte con un grande gruppo, ma purtroppo non ci siamo riusciti. È un orgoglio vedere questa città festeggiare, il presidente ha fatto un grande lavoro. Città e club sono sempre a braccetto. Mazzarri è un grande allenatore e un conoscitore del calcio italiano e internazionale. Riesce a far dare qualcosa in più a qualsiasi gruppo con la sua personalità.

Napoli? Quello che ho passato lì è stato unico, una tappa fantastica in una città che respira passione per il calcio. Non è stata però la migliore della mia vita, perché indossare la maglia dell'Uruguay è superiore".