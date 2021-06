L'ex azzurro Dossena: "Chi mette in discussione Insigne va rinchiuso in un ospedale psichiatrico: è l'uomo chiave del Napoli"

Napoli - Andrea Dossena ha rilasciato alcune dichiarazioni a NapoliMagazine: "Spalletti offre un'identità di gioco, ha voglia di rimettersi in discussione perchè altrimenti non avrebbe accettato Napoli, a due anni di distanza dall'esperienza con l'Inter. Porterà entusiasmo. Non vedo similitudini tra Totti e Insigne, relativamente alla gestione Spalletti. Chi mette in discussione Insigne va rinchiuso in un ospedale psichiatrico. Di sicuro Spalletti non lo metterà in dubbio. Insigne è l'uomo chiave del Napoli e tale rimarrà"