L'ex azzurro Beto: "C'è un calciatore che mi somiglia in questo Napoli. In Brasile tanti giovani che possono fare al caso di Giuntoli"

Beto, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a "NapoliMagazine.Com":

“Il Napoli sta disputando un campionato straordinario, è primo con merito, con 13 punti di vantaggio sul secondo in classifica. E’ un vantaggio che per quello che stiamo vedendo può anche aumentare. Gli azzurri meritano di diventare campioni d'Italia. Osimhen e Kvaratskhelia sono fortissimi. Hanno deciso la gara contro lo Spezia, ma in generale stanno assicurando un rendimento da big. Il livello del gioco espresso è altissimo. Il Napoli può fare molto bene anche in Champions, possono arrivare alla fase finale. L’Eintracht Francoforte non va sottovalutato ma è alla portata del Napoli, sarà una doppia sfida Interessante. Mi stanno piacendo molto anche Mario Rui, Di Lorenzo, Lobotka e Anguissa.

Kim? E’ un ottimo difensore, sia con Rrahmani che con Juan Jesus riesce ad esprimere al meglio le sue qualità. Si può aprire un ciclo con questo gruppo. Spalletti e un ottimo allenatore, anche lui sta facendo grandi cose. Penso che sia giusto dare meriti anche a Giuntoli e De Laurentiis per il bel calcio che stiamo vedendo. In Brasile ci sono tanti giovani interessanti che potrebbero fare al caso del Napoli. Il nuovo Beto? Devo dire che Raspadori ha dei movimenti simili ai miei. Simeone entra e fa gol, è bravissimo.

Beto dell’Udinese? E’ un buon attaccante, a parte il nome, ha caratteristiche fisiche diverse dalle mie. Napoli è nel mio cuore. Saluto tutti i miei ex compagni del Napoli dell’epoca, come il capitano Taglialatela. Napoli è una città bellissima. Non ho mai capito i cori razzisti contro la città. Addirittura ce ne sono stati alcuni contro Maradona. Spero che possano avere sempre grandi gioie e soddisfazioni perché i tifosi lo meritano, i napoletani sono persone di cuore, sono sempre pronti ad aiutarti, e non è da tutti”.