L'ex assessore Borriello: "Stadio Napoli a Ponticelli? È un non-luogo! I tempi di ADL su Bagnoli potrebbero non essere rispettati"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Ciro Borriello, ex assessore allo sport del Comune di Napoli:

"Credo che si stia un po’ in una fase di tensione. L’invito del sindaco a De Laurentiis ad un nuovo confronto, con dei progetti, sicuramente può aprire ad un confronto e capire se, come dice De Laurentiis, l’unica possibilità è Bagnoli oppure che lo Stadio Maradona può avere quelle caratteristiche tecniche per essere ristrutturato.

Voglio fare una piccola precisazione. Quando si parla di distanza delle curve dal terreno di gioco, porto sempre un esempio, stadi come l’Olimpico di Roma. Se si vuole adoperare questo argomento per dire ‘non va bene’, credo non vada bene l’argomento. Altro è voler costruire un altro stadio e capire dove. Un argomento che può essere interessante per la stessa città.

Proposta di stadio a Ponticelli? Quello resta un non-luogo della città. Non c’è possibilità alcuna.

Centro sportivo, si può trovare un accordo? Assolutamente. Sarebbe molto bello averlo a Napoli.

Manfredi juventino? Non mi piace che questi argomenti siano utilizzati per parlare ‘male’ di una persona. Credo che il sindaco non tifi proprio.

Possibilità di fare cose a Bagnoli? Noi che abbiamo il conto delle attività amministrative e della democrazia, sappiamo bene che i tempi che chiede De Laurentiis chiede, così stretti, potrebbero non essere rispettati.

Rassegnazione? Credo che il Maradona vada benissimo e che la nuova cittadella del Calcio Napoli a Bagnoli possa far felici i napoletani"