L'ex arbitro Russo: "Su Grassi il contatto è lieve, il Var non poteva intervenire. Kulusevski? Chi è avanti ha ragione, Koulibaly è dietro: c'è un tocco evidente e chiaro, è rigore!"

“Grassi? Il binomio contatto-fallo non è sempre vero, dipende dall'entità. Il contatto è lieve, ma live sembrava fosse fallo. Rivisto, ci si rende conto che il contatto è minimo. Il Var è messo fuorigioco perchè il contatto c'è e per questo non può intervenire. Rigore al Napoli? Non è fallo da rigore, ma entra in gioco il Var per stabilire se è dentro o fuori dall'area. Kulusevski? Chi è avanti ha ragione, Koulibaly è dietro: c'è un tocco evidente e chiaro, è rigore! Giua è un arbitro giovane e il rispetto dei calciatori in campo si acquisisce con le decisioni sagge. La sua stagione non è stata brillante, ricordiamo anche il rigore non concesso col Lecce per fallo su Milik".