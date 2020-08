L'ex arbitro Russo: "Primo gol del Barça irregolare, ecco perché Cakir non ha utilizzato il VAR. Quest'anno al Napoli mancano tanti rigori"

Ultimissime calcio Napoli - Carmine Russo, ex arbitro, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"L’episodio del primo gol di Demme è un errore da parte dell’arbitro. In quel caso deve essere l’arbitro, se ha un dubbio, a chiedere di andare a rivederlo al VAR. In quel caso evidentemente il direttore di gara non ha avuto dubbi in presa diretta. Il gol annullato a Messi? A me sembrava da annullare per la dinamica ma spesso il VAR ha replay che noi non possiamo vedere. Qualcosa di irregolare c’era e quindi condivido la scelta dell’arbitro turco, Cakir. A Napoli quest’anno mancano calci di rigore, alcuni anche molto chiari”.