L'ex arbitro Russo: "Brych lascia giocare molto ma concede tanti rigori!"

Carmine Russo, ex arbitro, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Brych è un arbitro che lascia giocare molto, sarà una gara con poche interruzioni. Concede tanti rigori: nella fase a gironi ha arbitrato tre partite concedendo due penalty. Inoltre è largo di manica anche per quanto concerne le espulsioni. In Bundesliga ha la media di un espulso ogni tre partite mentre nelle tre gare dei gironi di Champions League ha espulso due calciatori per doppio giallo”.