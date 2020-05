L'ex arbitro Marelli ribadisce: "VAR non può intervenire su ammonizioni, quindi non possono esserci file audio"

Ultime notizie calcio Napoli - Luca Marelli, ex arbitro, dopo il post pubblicato sul suo blog, ha parlato a "Campania Sport, trasmissione in onda su Canale 21, a proposito delle parole di Pecoraro sulla direzione di gara di Juventus-Inter da parte di Orsato:

"Hanno parlato un centinaio di persone che non sanno una mazza del regolamento. Non capisco come si torni su una questione del genere a distanza di due anni. Il testo dell'intervista rilasciata da Pecoraro ha tanti inesattezze: il VAR sulle ammonizioni non può intervenire, e quindi non ci possono essere file audio di comunicazione tra l'arbitro al VAR e Orsato. L'ammonizione di Pjanic non fa propendere alla espulsione diretta e quindi il VAR non può intervenire. Il broadcast non manda il file audio all'AIa o alla Lega, ma inviato all'IFAB, è lì che rimane tutto il database. Nei prossimi giorni verrà fuori il verbale di archiviazione della procura federale che ha archiviato la vicenda per mancanza di file audio".