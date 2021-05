L'ex arbitro Marelli: "Assurdo cercare collegamenti tra l'operato di Paratici e quello di Moggi. Fabbri ha sbagliato"

Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luca Marelli, avvocato ed ex arbitro di Serie A dal 2005 al 2008: “Paratici ha sbagliato a scendere in campo e verrà multato dal giudice sportivo, ma non si può collegare questo episodio a Moggi e a Calciopoli. I responsabili sono quelli che hanno gli hanno permesso di raggiungere il campo. I commissari e gli ispettori di Lega, dov'erano? Non possiamo fare un processo alle intenzioni e tirare nuovamente in ballo questioni di 15 anni fa. Chi parla di queste cose cerca solo like sui social. Anche Marino ha sbagliato a rilasciare quelle dichiarazioni a caldo, a maggior ragione che il fallo su Cuadrado, da cui è scaturita la punizione che ha portato al rigore, è evidente. L’arbitraggio di Fabbri in Napoli-Cagliari? Ha sbagliato in occasione del contatto tra Osimhen e Godín, ma Mazzoleni, addetto al VAR, non poteva intervenire in alcun modo e chi scrive che dovesse farlo non ha capito come funziona il protocollo VAR, perché la valutazione, in queste circostanze, spetta esclusivamente all’arbitro. Fabbri non verrà fermato, non è stato un errore di natura tecnica. Nel complesso ha arbitrato bene, al di là di quella svista. Mi auguro che i voti agli arbitri non verranno mai comunicati alla stampa e all’opinione pubblica, ma solo ai direttori di gara, altrimenti si creerebbe un grande casino che non gioverebbe al calcio italiano. Mazzoleni è un VAR Pro, non deve insospettire il fatto che sia stato designato dodici volte come addetto VAR per le partite del Napoli. L’unico errore da lui commesso negli ultimi tempi è avvenuto in Milan-Napoli, quando ha richiamato l’arbitro Pasqua per il contatto tra Theo Hernández e Bakayoko. Se fossi il presidente dell’AIA, in questo momento eviterei qualunque tipo di intervista”.